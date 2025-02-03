Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 572 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 451 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 562 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 394 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 840 bin 572 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 451 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,5 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 145 megavatsaat elektrik ihracatı, 25 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.