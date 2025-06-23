Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 19 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 451 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 788 megavatsaatle 21.00 ve 22.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 469 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 19 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 451 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 276 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 543 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.