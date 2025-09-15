Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 353 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 748 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 813 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 900 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 413 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 808 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.