Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

24.02.2026 10:27
Dün Türkiye'de 991 bin 832 MWh elektrik üretildi, 987 bin 924 MWh tüketildi, 6 bin 497 MWh ihraç edildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 76 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 108 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 497 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 717 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

