Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 991 bin 832 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 924 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 76 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 108 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 991 bin 832 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 924 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 497 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 717 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.