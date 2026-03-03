Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

03.03.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 1 milyon 3 bin 92 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 20 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 3 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 20 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 530 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 844 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 3 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 20 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 24,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 984 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 398 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:39:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.