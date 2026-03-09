Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 573 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 392 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 307 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 15,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 13 bin 445 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 212 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.