Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 800 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 276 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 379 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 952 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,5 ile güneş santralleri ve yüzde 13,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 880 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.