Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

20.06.2026 10:30
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Dün Türkiye'de 1.015.800 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1.010.734 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 15 bin 800 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 734 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 364 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 731 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 15 bin 800 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 734 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 610 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 555 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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