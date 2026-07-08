Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 108 bin 647 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 194 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 520 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 110 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 108 bin 647 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 444 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 51 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.