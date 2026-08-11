Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Dün Türkiye'de 1.215.035 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1.193.653 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 215 bin 35 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 193 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 730 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 944 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 215 bin 35 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 193 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 399 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 49 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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