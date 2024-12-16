Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Artıyor

EN YAKIT Genel Müdürü, elektrikli araç şarj noktalarının artışının satışları artırdığını belirtti.

16.12.2024 11:46
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EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, elektrikli araç kullanıcılarının şarj bulamama tedirginliğinin azaldığını, bunun elektrikli araç satışlarına yansıdığını belirtti.

Şenses, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikli araç şarj noktası (soket) sayısının ekimde 24 bini aştığı ve elektrikli otomobil sayısının 160 bini bulduğu Türkiye'de bugün itibarıyla her 6 araca yaklaşık 1 şarj noktası düştüğünü bildirdi.

Elektrikli araç kullanıcılarının şarj bulamama tedirginliğinin azaldığını belirten Şenses, bunun elektrikli araç satışlarına yansıdığını ifade etti.

Şenses, elektrikli araç sahiplerinin geçmişte yaşadığı en büyük tedirginliklerden birinin şarj istasyonlarının yetersiz olması olduğunu aktararak, "Ancak son yıllarda hem şarj cihazı sayısındaki artış hem de daha yaygın ve erişilebilir şarj ağlarının kurulması bu tedirginliği büyük ölçüde azalttı. Türkiye'de özellikle şehirlerarası yollarda ve şehir merkezlerinde artan istasyon sayısı, kullanıcıların elektrikli araçlara olan güvenini artırıyor. Bu gelişme, sektörün büyümesi için de oldukça önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

EN YAKIT olarak kendilerinin de "EN YAKIT ile Özgürlüğe Yolculuk" sloganıyla geniş şarj ağı ile hizmet verdiklerini ifade eden Şenses, "200 kilometre menzili olan araçlarla EN YAKIT'ın şarj noktalarından ikmal yapanlar bugün tüm Türkiye'de özgürce seyahat ediyor. Önümüzdeki süreçte hedefimiz bir aracın menzili 100 kilometre bile olsa, rahatlıkla Türkiye'nin yüzde 100'ünü gezebilmesi." ifadelerini kullandı.

Şenses, yıl sonu itibarıyla 220 tamamı DC (hızlı) şarj noktası ile hizmet verir hale geleceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz EN YAKIT olarak Türkiye'deki elektrikli araçların yüzde 23'üne hizmet veriyoruz, 2024 sonu itibarıyla pazar payımız yüzde 24'e ulaşır. 2024 sonu itibarıyla 42 bin aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz."

Türkiye'deki elektrikli araç sayısının geçen yıl 80 bin 826 olduğunu anımsatan Şenses, ekim sonu itibarıyla toplam elektrikli araç sayısının 10 ayda yüzde 100'e yakın artış gösterdiği bilgisini paylaştı.

Şenses, Marmara Bölgesi'nde 11 bin 124, Ege Bölgesi'nde 3 bin 217, Akdeniz Bölgesi'nde 2 bin 710, İç Anadolu Bölgesi'nde 5 bin 270, Karadeniz Bölgesi'nde 1968, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 662, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde 881 AC, DC soket sayısı ile elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verildiğini, bu sayının yüzde 40'ını DC soketlerin oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Artıyor - Son Dakika

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