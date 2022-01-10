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Türkiye'de enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2021'de yüzde 115 arttı - Son Dakika

Türkiye'de enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2021'de yüzde 115 arttı

10.01.2022 11:14
Türkiye'de enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2021'de yüzde 115 arttı

Türkiye'de enerji piyasasında geçen yıl gerçekleşen 40 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 2,8 milyar doları aştığı bildirildi.

Türkiye'de enerji piyasasında geçen yıl gerçekleşen 40 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 2,8 milyar doları aştığı bildirildi.

PwC Türkiye'nin enerji piyasasındaki birleşme ve satın alma işlemlerini analiz ettiği "Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar 2021" raporu yayımlandı.

Rapora göre, Kovid-19 salgınının da etkisiyle enerji piyasasında işlem sayısı bazında geçen yıl bir önceki yıla göre önemli bir toparlanma kaydedilemedi. Geçen yıl gerçekleşen 40 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 2,8 milyar doları aştı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2021'de de elektrik üretim, dağıtım, perakende ve doğal gaz dağıtım alt segmentlerinden oluşan altyapı sektöründeki işlem sayısı ve tahmini toplam değer, petrol ve doğal gaz piyasasındaki işlemleri geride bıraktı.

Raporun öngörüler kısmında ise 2022'de Türkiye'de enerji piyasasında birleşme ve satın alma işlemlerini şekillendirecek unsurlar, şöyle sıralandı:

"Makroekonomik gelişmeler, elektrik dağıtım ve perakende piyasasına ilginin devamı, YEKDEM ve YEKA ile ilgili gelişmeler, alternatif finansman yöntemlerine olan ilgi ve kanuni düzenleme ihtiyacı, uluslararası finans kuruluşlarının ilgisi, Paris İklim Değişikliği Anlaşması kapsamında atılması gereken adımlar ve muhtemel Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin özelleştirmesi."

PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu da rapora ilişkin değerlendirmesinde, "2021 yılında altyapı sektöründe halka duyurulan 39 birleşme ve satın alma işleminin tahmini toplam değeri, 2020 yılını üçe katlayarak 1,5 milyar dolara yükseldi. Bu işlemlerin çoğu, özelleştirmeler de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji alanında olurken, geri kalanı termal enerji üretimi, gaz ve elektrik dağıtım ve perakende ile elektrikli araç şarj altyapısı alanlarında gerçekleşti. Yenilenebilir enerji tesislerine olan bu ilginin, özellikle ilk YEKDEM dönemi kapsamındaki dolar cinsinden ödemelerden faydalanan varlıklar üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yenilenebilir Enerji, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2021'de yüzde 115 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de enerji sektöründe birleşme ve satın almaların değeri 2021'de yüzde 115 arttı - Son Dakika
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