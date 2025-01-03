Türkiye'de Enerji Verimliliğine 8,47 Milyar Dolar Yatırım

Ekonomi

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye'nin 2017-2023 döneminde enerji verimliliğine 8,47 milyar dolar yatırım yaptığını, bu yatırımlarla 68,62 milyon ton karbon emisyonunun önlendiğini bildirdi.

Erdem, AA muhabirine Türkiye'deki enerji verimliliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda enerji verimliliğini önemli bir araç olarak gördüğünü belirten Erdem, "Uluslararası Enerji Ajansı enerji verimliliğini, emisyonların azaltılmasında en hızlı ve düşük maliyetli çözüm olarak gösteriyor ve enerji arzında 'ilk yakıt' olarak adlandırıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ise elektrifikasyonun uygulanmasıyla küresel emisyonların yüzde 45 oranında azaltılabileceğini belirtiyor." diye konuştu.

Erdem, enerji verimliliğinin sadece emisyonların azaltılmasında değil, aynı zamanda arz güvenliğinin sağlanmasında ve enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesinde de önemli rol üstlendiğini anlattı.

Türkiye'de 2007'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ile Türkiye'nin enerji verimliliği çalışmalarında önemli bir dönüşüm sürecinin başladığını anımsatan Erdem, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu sürecin devamlılığını sağlamak amacıyla eylem planları hazırlayarak sektör bazında hedefler belirledi. Enerji verimliliği konusunda üst seviyelere ulaşmayı amaçlayan bu çabalar, 2017-2023 dönemini kapsayan ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'yla ivme kazandı. Bu dönemde enerji verimliliğine 8,47 milyar dolar yatırım yapılarak toplamda 24,6 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) kümülatif enerji tasarrufu sağlandı ve bu tasarruf sayesinde 68,62 milyon ton karbon emisyonu önlendi."

Enerji verimliliğine yatırımlar hız kesmeyecek

Erdem, Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın, geçen yıl 8 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı.

Enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için 2024'te kapsamlı mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirildiğini vurgulayan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda enerji verimliliği destek programlarının etkinliği artırıldı ve kapsamı genişletildi. 2030'a kadar enerji verimliliğine 20,2 milyar dolarlık bir yatırım ortamı yaratmayı ve bu yatırımlar sayesinde 37,1 milyon ton eşdeğer petrol birincil enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyen yeni Eylem Planı'nın aynı zamanda 100 milyon tonluk bir emisyon azaltımı sağlaması da bekleniyor. Hedeflere ulaşılması durumunda 2030'a kadar birincil enerji yoğunluğunda yüzde 15'lik bir iyileşme gerçekleşecektir."

Erdem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanan "Verimlilik Artırıcı Proje" teşvik programı kapsamındaki desteklerin sınırının her bir proje başına 10 kat artırılarak 1,5 milyon liradan 15 milyon liraya, enerji faturalarına sağlanan desteklerdeki sınırın ise 1 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildiğini aktardı.

Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranında artan teşvikler Verimlilik Artırıcı Proje programı için 21,6 milyon liraya, enerji faturalarına sağlanan destekler 14 milyon liraya yükseltildi. Enerji verimliliği konusunda güçlü bir finansal teşvik sağlamayı amaçlayan bu yenilikçi düzenlemelerle tüm sektörlere başvuru imkanı getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaklaşık 665 adet enerji verimliliği projesini destekledi. 2025 itibarıyla artan teşvik miktarına paralel olarak teşviklerin daha fazla işletmeye ulaşarak daha çok projenin ekonomiye kazandırılması bekleniyor."