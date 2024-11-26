Türkiye'de Güneş Enerjisi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Güneş Enerjisi Rekor Kırdı

2024, Türkiye'de güneş enerjisinin elektrik üretiminde rekorlar kırdığı bir yıl oldu.

26.11.2024 10:17
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Türkiye'de 2024, güneş enerjisinden elektrik üretiminde saatlik, günlük ve aylık bazda rekorların kırıldığı yıl oldu.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni analizinde, puant talep olarak ifade edilen maksimum elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik üretimine katkısı incelendi.

Analize göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde güneşten elektrik üretimi 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde artarken, Türkiye'de yazın en yüksek seviyeye çıkan elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisi önemli rol oynadı.

Bu yıl güneşten elektrik üretiminde saatlik, günlük ve aylık bazda rekorlar görüldü.

Geçen yıl güneş enerjisinden elektrik üretimi en yüksek seviyeye temmuzda ulaşırken, rekor bu yıl nisanda aşıldı. Bu rekor nisan, mayıs ve haziran aylarında üst üste üç kez tazelendi.

Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içindeki payı haziranda yüzde 11'e ulaşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Güneş enerjisi 16 Haziran'da Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 46'sını karşılayarak saatlik bazda rekor kırdı. Aynı gün, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 17 ile günlük bazda da rekor tazeledi.

Güneş enerjisi, puantın gerçekleştiği Temmuz 2024'te 10 milyonun üzerinde kişiye elektrik sağlarken, puant elektrik talebindeki artışın üçte ikisini karşıladı.

Soğutma ihtiyacı puant talebi zirveye taşıdı

Analize göre, bu yıl aşırı sıcak geçen yaz aylarında 81 ilin 74'ünde soğutma ihtiyacı artış gösterdi. Bu durum, elektrik talebinin rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.

Soğutma ihtiyacının temel göstergelerinden olan soğutma gün dereceleri (CDD) 5 yıllık ortalamaya göre haziranda üç kat, temmuzda ise yüzde 50 arttı. Böylece, Temmuz 2024'te puant elektrik talebinde yüzde 6,9 artış görüldü ve elektrik talebi 58 gigavatsaat ile rekor kırdı.

Güneş enerjisinden üretim 2019'dan beri hızla artıyor

Türkiye'de güneş enerjisinin elektrik talebindeki payı hızla artarken, güneş 2019'dan beri puant elektrik talebindeki büyümenin yüzde 70'ini karşıladı.

Güneş enerjisinin 2017'de yüzde 2,5 olan saatlik puant talebini karşılama oranı, 2024'te bu yıl yüzde 18'e yükseldi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan güneş enerjisi yatırımları sayesinde, 16 gigavatlık fosil yakıt santrali ihtiyacı ortadan kalktı ve böylece fosil yakıt bağımlılığından kaynaklanan maliyetler de azaldı.

Ember Analisti Bahadır Sercan Gümüş, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş enerjisinin puant talebi karşılamadaki oranının 2017'den beri 7 kat arttığını ifade etti.

Gümüş, bu durumun, enerji arz güvenliğinin sağlanmasında ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasında, güneş enerjisinin dönüştürücü potansiyelini ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'nin yüksek potansiyeli ve enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu ile güneş enerjisi, enerji güvenliğini sağlamada ve temiz enerji dönüşümünü hızlandırmada öncü rol oynamaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Güneş Enerjisi Rekor Kırdı - Son Dakika

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