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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 801 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Üretimde doğal gaz santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
13.12.2023 - 10:13,
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Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 801 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 609 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 173 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 801 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri, yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 591 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 438 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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