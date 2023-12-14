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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 46 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 775 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 04.00'te kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
14.12.2023 - 10:09,
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Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 46 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 775 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 887 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 413 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 46 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 775 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 19,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 292 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 264 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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