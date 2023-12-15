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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 454 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Rüzgar santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
15.12.2023 - 10:13,
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Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 454 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 17 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 143 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 541 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 454 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,14 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,13 ile ithal kömür santralleri, yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 329 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 244 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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