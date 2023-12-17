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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 595 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
17.12.2023 - 10:25,
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Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 595 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 459 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 649 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 595 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 18,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 230 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 688 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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