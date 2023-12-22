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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 531 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 726 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Üretimde doğal gaz santralleri ilk sırada yer aldı ve Türkiye elektrik ihracatı ve ithalatı da gerçekleştirdi.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
22.12.2023 - 10:23,
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Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 531 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 726 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 477 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 383 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 947 bin 531 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 726 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri, yüzde 20,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 76 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 285 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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