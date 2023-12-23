Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 238 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 290 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 51 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 577 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 930 bin 238 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 290 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23.3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri, yüzde 16,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 646 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 942 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.