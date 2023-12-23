 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 238 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 290 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
23.12.2023 - 10:41,
Abone Ol

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 238 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 290 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 51 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 577 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 930 bin 238 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 290 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23.3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri, yüzde 16,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 646 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 942 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika


10:45
Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 10:56:09. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement