Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 702 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 706 bin 951 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 407 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 24 bin 442 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 702 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 706 bin 951 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 17,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 622 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.