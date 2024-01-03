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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 546 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 04.00'te kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye, dün 4 bin 378 megavatsaat elektrik ihracatı ve 5 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
03.01.2024 - 10:17,
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Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 546 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 886 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 610 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 876 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 546 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 378 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika


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