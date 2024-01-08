 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 785 bin 334 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 68 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti. Rüzgar santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye, 5 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
08.01.2024 - 10:07,
Abone Ol

Türkiye'de dün günlük bazda 785 bin 334 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 68 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 385 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 466 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 785 bin 334 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 68 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 466 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika


11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33
Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15
'Sakat mısın?' sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12
Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
10:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

Son Dakika
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
10:04 ''Pandemi hortladı'' diyen CHP'li vekilden Bakan Koca'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede?
10:07 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karla Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı
09:55 Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında "telefon" detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement