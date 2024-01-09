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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 573 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye, dün 6 bin 441 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 738 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
09.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:02
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Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 573 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 181 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 100 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 906 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 573 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 441 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 738 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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