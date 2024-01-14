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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 285 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
14.01.2024 - 10:13,
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Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 285 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 358 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 116 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 925 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 285 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 125 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 146 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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