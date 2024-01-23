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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 682 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de 47 bin 656 megavatsaat olarak kaydedildi. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
23.01.2024 - 10:41,
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Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 682 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 656 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 462 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 682 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 102 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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