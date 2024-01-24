Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 996 bin 818 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 235 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 538 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 427 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 996 bin 818 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 235 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile ithal kömür ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 304 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 737 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.