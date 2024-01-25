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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 993 bin 968 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 993 bin 491 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye, dün 5 bin 613 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 5 bin 150 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
25.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:30
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Türkiye'de dün günlük bazda 993 bin 968 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 993 bin 491 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 26 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 466 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 993 bin 968 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 993 bin 491 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,9 ile ithal kömür ve yüzde 13,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 613 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 150 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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