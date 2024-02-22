Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 479 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 502 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 11.00'de 45 bin 196 megavatsaatle gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 32 bin 104 megavatsaat olarak kaydedildi. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 24,5 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 6 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 6 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

22.02.2024 10:33
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Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 479 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 502 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 196 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 104 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 954 bin 547 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 421 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,2 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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