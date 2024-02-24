Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 924 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 591 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 125 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 758 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 924 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 591 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 682 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 349 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.