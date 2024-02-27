Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 236 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 751 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 05.00'te kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye ayrıca dün 6 bin 516 megavatsaat elektrik ihracatı ve 6 bin 58 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

27.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 236 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 751 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 948 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 255 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 236 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 751 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 516 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 58 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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