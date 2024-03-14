Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 877 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 97 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 114 megavatsaatle saat 04.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 911 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 877 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile doğal gaz ve yüzde 17,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 807 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 296 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Kütahya'da yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, yüksek fiyatlar sebebiyle yarım ve çeyrek dilimler halinde kesilerek satışa sunuluyor. Fiyatları 70 ile 80 lira arasında değişen karpuz dilimleri tezgahlarda yerini alırken, bazı vatandaşlar yüksek fiyatları sebebiyle yarım ya da çeyrek dilim almayı tercih ediyor.
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam yapılacak. İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 43 liraya, motorinin ise 42 liraya yükselecek. Bu zam ile birlikte bir benzin deposunun dolum maliyeti ortalama 85 lira, motorin deposu ise 61 lira artacak.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen İnşaat ve Yapı Malzemeleri UR-GE Projesi kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. Programda 11 küme firması ile 60 Suudi firma arasında 200'ü aşkın ikili iş görüşmesi yapıldı. BTSO, Türk inşaat sektörünün Suudi Arabistan'daki büyük projelerden daha fazla pay almasını hedefliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te 2024 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5 oranında arttı. Bilecik genelinde konut satışları 205 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar yüzde 57,7 azalırken, diğer satışlar yüzde 92,6 arttı.
Afyonkarahisar Ticaret İl Müdür Vekili Mahmut Yayla, 2023 yılında Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılan 5 bin 398 başvurudan 4 bin 893'nün karara bağlandığını ifade etti. Yayla, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, tüketici lehine sonuçlanan karar sayısının 3 bin 195 olduğunu belirtti. Ayrıca, fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara yönelik denetimlerin devam ettiği de açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Bakan Koca, Mamak esnafını da ziyaret ederek destek istedi. Bir vatandaşın emeklilerin durumuyla ilgili sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin durumunu göz önünde bulundurduğunu ve gereğini yapacaklarını söyledi.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Gümüşhane'ye 23 milyar 475 milyon 163 bin 487 liralık yatırım yapıldığı bildirildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj, gölet, taşkın koruma, sulama projesi, içme suyu tesisi ve HES gibi 101 tesisin inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, kentteki içme suyu sorununu çözmek için Bahçecik Barajı'nın inşa edildiği ve 22 baraj, 4 gölet tamamlandığı ifade edildi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ), Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında Dünya Bankasından sağlanan finansmanla güneş enerjisi santralleri kuracak. Proje tamamlandığında üniversitenin aylık elektrik faturasında 5 milyon lira, yıllık ise 60 milyon lira tasarruf sağlanacak. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, projenin çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampüsü olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde 297 hektarlık bir alanda 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak. Projenin değeri 95 milyon lira olarak hesaplanıyor. İstihdam edilecek kişi sayısı ise 25 kişi arazi hazırlık aşamasında ve 50 kişi petrol arama faaliyetlerinde olacak. Petrol tespit edilmesi durumunda çıkarılacak olan petrol, boru hatlarıyla tesiste bulunan seperatörlere gönderilecek ve daha sonra TPAO'nun istasyonuna taşınacak.
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