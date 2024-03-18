Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 771 bin 702 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 221 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 436 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 426 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 771 bin 702 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 221 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz ve yüzde 15 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 890 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 416 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.