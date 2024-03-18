Türkiye'de dün günlük bazda 771 bin 702 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 221 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 436 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 426 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 771 bin 702 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 221 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 25,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz ve yüzde 15 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 890 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 416 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Aydın'da enginar hasat sezonu başlarken, tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan enginarın lokantalarda tabağa uzanan yolculuğu 400 TL'ye kadar çıkıyor. Aydın, Türkiye'nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı yer olarak biliniyor. Enginar çiftçilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor ve 'yeşil altın' olarak adlandırılıyor. Hasat süreci içerisinde üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ediyor. Enginarın fiyatı aracı sayısı arttıkça yükseliyor ve lokantalarda müşteriye ulaşan fiyat 400 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TBB, yapılan görüşmenin mütevazi bir iftar yemeğinde gerçekleştiğini ve Bakan Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı vermediğini açıkladı.
Türkiye'deki faaliyetlerinin 2023'te 15. yılını tamamlayan SOCAR Türkiye, Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda enerji alanında stratejik yatırımlara devam ediyor.
Eskişehir'deki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde elden bilet satışı yapılan yazıhanelerin yarısı, online bilet satışı ve Yüksek Hızlı Tren'in tercih edilmesi nedeniyle kapandı. Pandemi sonrası online bilet satışlarının artması ve Yüksek Hızlı Tren'in yaygınlaşması, otobüs firmalarının işlerini olumsuz etkiledi. Terminaldeki yazıhanelerin yarısı kapanırken, firmalar birleşerek hizmet vermeye devam ediyor.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na verdiği önergede, AnadoluJet'in isminin neden 'Ajet' olarak değiştirildiğini sordu. Karasu, AnadoluJet'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı taşımasına tepki göstererek, özelleştirme iddialarını da gündeme getirdi. Karasu ayrıca, AnadoluJet'in isim değişikliğiyle birlikte çalışanların özlük ve mali haklarında bir kayıp yaşayıp yaşamadığının açıklanmasını istedi.
Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verdi.
Aksaray'da yaşayan Meltem Şıvgın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı hibe destekle kültür mantarı tesisi kurarak üretime katkı sağlıyor. Şıvgın, atıl arazisini değerlendirmek ve kültür mantarı üretimi yapmak için başvurduğu proje sayesinde evine ek gelir sağlıyor. Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir ise kentte mantar yetiştiriciliğini geliştirmek adına yapılan çalışmalardan bahsederek, üreticilerin küçük alanlarda iyi gelirler elde etmesi için projeler ürettiklerini belirtti.
Ramazan pidesinden simite, tavuk yemeklerinden böreklere kadar geniş bir yelpazede kullanılan susam, özellikle Japonlar tarafından tercih ediliyor. Türkiye'nin susam ihracatı hedefi ise 250 milyon dolara ulaşmak.
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkinin daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak yönünde olduğunu belirtti. Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha kapsamlı bir anlaşma haline gelmesi için güncelleme müzakerelerine başlanacağı açıklandı. Güncellenmiş STA ile ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, güncellemeyle birlikte hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım gibi alanların da anlaşmaya dahil edilmesi planlanıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?