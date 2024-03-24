Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 11 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de 40 bin 239 megavatsaat olarak kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri en büyük paya sahipti. Türkiye ayrıca 2 bin 471 megavatsaat elektrik ihracatı ve 11 bin 963 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

24.03.2024 09:59  Güncelleme: 09:59
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Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 11 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 239 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 602 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 11 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 18,4 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 471 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 963 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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