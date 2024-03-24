Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 11 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 239 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 602 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 879 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 11 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 18,4 payla doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 471 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 963 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da bu yılın ilk çeyreğinde 34 kilometrelik 4 yeni raylı sistem hattının hizmete açıldığını ve bu hatların toplamda 900 binden fazla İstanbullu tarafından kullanıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul'un toplam raylı sistem ağının 348 kilometreye ulaştığını ve Bakanlık olarak bu hatların neredeyse yarısını hizmete aldıklarını belirtti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan metro hatlarıyla vatandaşları trafik çilesinden kurtardıklarını ve şehrin daha fazla metro hattına ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin teşvikte 5. bölge statüsüne getirilmesini talep ederek Organize Sanayi Bölgeleri dışında kalan fabrikaların da aynı statüde değerlendirilmesinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Mehmet Şimşek ise Düzce hakkındaki öngörüleri ve genel ekonomik politikalar hakkında bilgiler verdi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yollarının (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı. Dibeybe, THY'nin Libya uçuşlarının ülkesindeki istikrarın bir göstergesi olduğunu belirtirken, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise haftada 3 sefer yapacaklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve popülizme tevessül etmediklerini belirtti. Ayrıca, enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve ülkenin refahının artacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un geçmişteki sorunlarını da anlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da AKP'ye yüklendi ve emeklilerin zor durumda olduğunu vurguladı. Yavaş, AKP'nin vaatlerini eleştirerek, vatandaşların yalanlardan bıktığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen 66. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı'na katılarak, imam hatiplerin önemini vurguladı. Kacır, imam hatiplilerin birçok meseleyi çözdüğünü ve ülkenin semalarını koruyan projelerin imam hatiplerin iradesi sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Türk milletinin adalet ve merhametle buluşmasında imam hatiplerin öncülük edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsalar da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonominin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u muradına kavuşturarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde tekrar zirveye taşıyacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Gazze'deki vahşete karşı Türkiye'nin tavrını sürdüreceğini, ekonomideki büyümenin devam ettiğini ve İstanbul'un geleceği için çalıştıklarını belirtti.
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