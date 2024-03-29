Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 173 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 838 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 985 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 173 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 21,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 492 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 571 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.