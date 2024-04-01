Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 698 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 502 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 300 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 224 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 698 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 502??????? megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 18,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,3 payla linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 643 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 840 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, dış ticaret açığında iyileşme yaşanan Ocak-Şubat döneminde ithalatın dağılımının ekonomi için alarm verdiğini belirtti. İthal malda artış devam ederken hammadde ithalatının gerilemesi, ekonomide beklenen durgunluğun habercisi olabilir. Tüketim mallarının ithalatı yüzde 20 artarken, sanayi için işlem gören ara malı ithalatı yüzde 36 geriledi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Nermin Ürgen, kiraladığı dükkanla ev hanımlarına el işi ürünlerini pazarlama imkanı sunuyor. Ürgen, ürünleri İstanbul'daki toptancılara satarak mahalledeki kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor. Dükkan, aynı zamanda kadınlar için bir terapi merkezi gibi işlev görüyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için emeği geçenlere teşekkür etti ve seçilen yerel yöneticilere başarılar diledi.
Başmakçı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde hijyen koşulları, ürün ve malzemelerin saklama koşulları kontrol edildi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin demokratik olgunlukla gerçekleştiğini ve milletin iradesini sandığa yansıttığını belirterek, 'Seçim sonuçları vatana ve millete hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirerek enflasyon başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor' dedi.
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