Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 698 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 502 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 300 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 224 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 698 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 502??????? megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 18,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,3 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 643 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 840 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.