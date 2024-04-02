Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 813 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 135 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 377 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 212 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 813 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 135 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 payla linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 1527 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 336 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından açıklanan Mart Ayı Hal Endeksi'ne göre, Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı yıllık yüzde 0,10 azalırken, fiyatı yüzde 105,81 arttı. Sebze miktarı yıllık yüzde 12,98 artarken, fiyatı yüzde 80,33 arttı. Meyve miktarı yıllık yüzde 6,47 azalırken, fiyatı yüzde 78,42 arttı. Mart ayında endekslerdeki aylık değişimlerde domates miktarında rekor düşüş, fiyatta ise rekor artış yaşandı.
İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
Siirt ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son zamanlarda sağanak şeklinde yağan yağışlar, çiftçilere umut oldu. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini belirterek, bahar yağmurunun tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını ifade etti. Yağan yağmurların tarımsal ürünlere faydalı olacağı umuduyla, çiftçiler bereketli ve verimli bir yıl geçirmeyi umuyor.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.
Denizli'de ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan ve kazançlı ürün elde edilebilmesi için bağlarda salkım güvesine karşı başlatılan biyoteknik mücadele bu yılda devam ediyor.
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