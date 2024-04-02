Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 813 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 135 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 377 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 212 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 813 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 135 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 1527 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 336 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.