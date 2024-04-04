Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 25 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 751 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 580 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 848 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 25 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 281 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 841 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.