Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 25 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 21.00'de 38 bin 751 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 29 bin 580 megavatsaat oldu. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 20,5 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 3 bin 281 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 3 bin 841 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

04.04.2024 09:59  Güncelleme: 10:01
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Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 25 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 751 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 580 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 848 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 25 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 281 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 841 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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