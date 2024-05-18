Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 865 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye, dün 6 bin 207 megavatsaat elektrik ihracatı ve 11 bin 661 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

18.05.2024 11:09
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Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 865 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 413 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 973 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 865 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile ithal kömür ve yüzde 15 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 207 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 661 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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