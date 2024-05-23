Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 919 bin 551 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 703 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 897 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 252 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 919 bin 551 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 703 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 ile doğal gaz ve yüzde 16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 933 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 127 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.