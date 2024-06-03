Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 239 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 22.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye, dün 3 bin 403 megavatsaat elektrik ihracatı ve 14 bin 978 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

03.06.2024 10:09
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Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 239 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 480 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 414 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 767 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 239 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 403 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 978 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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