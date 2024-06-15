Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 41 bin 910 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 53 bin 800 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 414 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 852 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 41 bin 910 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 800 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 349 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 256 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.