Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 918 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 930 bin 703 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 2 megavatsaatle saat 21.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 658 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 918 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 703 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile ithal kömür ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 925 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 305 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.