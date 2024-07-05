Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 80 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 780 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 52 bin 306 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 35 bin 657 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 25,3 payla ilk sırada yer aldı.

05.07.2024 10:39
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 80 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 83 bin 780 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 306 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 657 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 80 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 83 bin 780 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 19,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 554 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 936 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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