Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 53 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 58 bin 506 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 639 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 817 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 53 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 506 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 158 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 483 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.