Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 8 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 15 bin 429 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 47 bin 279 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 33 bin 640 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 21,8 payla ilk sırada yer aldı ve onu rüzgar ve doğal gaz santralleri takip etti. Türkiye dün 5 bin 401 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 12 bin 157 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

07.07.2024 10:17
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 8 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 15 bin 429 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 279 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 640 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 8 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 15 bin 429 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,5 ile rüzgar ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 401 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 157 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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