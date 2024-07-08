Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 938 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 931 bin 298 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 41 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 874 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 938 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 298 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,3 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile ithal kömür ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 58 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 375 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.