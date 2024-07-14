Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 77 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 75 bin 677 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 49 bin 943 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 35 bin 873 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 21,7 payla ilk sırada yer aldı ve bunu doğal gaz ve barajlı hidroelektrik santralleri takip etti. Türkiye, dün 6 bin 670 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 4 bin 128 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

14.07.2024 10:29
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 77 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 75 bin 677 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 943 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 873 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 77 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 75 bin 677 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile doğal gaz ve yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 670 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 128 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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