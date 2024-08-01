Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 133 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 127 bin 691 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 118 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 790 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 133 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 127 bin 691 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 684 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 797 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.