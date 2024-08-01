Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 133 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 691 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 15.00'te 54 bin 118 megavatsaat olarak kaydedilirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 36 bin 790 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 22,9 payla ilk sırada yer aldı ve onu ithal kömür santralleri yüzde 20,5 ve rüzgar santralleri yüzde 15,1 ile takip etti. Türkiye dün 13 bin 684 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 7 bin 797 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

01.08.2024 10:17
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 133 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 127 bin 691 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 118 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 790 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 133 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 127 bin 691 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 684 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 797 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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