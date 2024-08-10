Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 129 bin 949 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 129 bin 745 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 684 megavatsaatle saat 16.00'da, en düşük tüketim ise 36 bin 681 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 129 bin 949 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 129 bin 745 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 103 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 862 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.